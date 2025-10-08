الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي شخصان مصرعهما ولا يزال آخران مفقودين في انهيار مبنى قيد الترميم في حيّ سياحي بوسط مدريد الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

قتيلان ومفقودان في انهيار مبنى قيد الترميم في إسبانيا

وقال رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا للصحفيين ليل الثلاثاء بعد مرور حوالي 10 ساعات من انهيار المبنى إنّ فرق الإنقاذ انتشلت جثة أحد القتيلين وتواصل العمل على انتشال جثّة الآخر بعدما عثرت عليها، بينما "لا يزال هناك شخصان لم يتمّ العثور عليهما".



وأضاف أنّ الجثة الأولى التي انتُشلت من تحت أنقاض المبنى المنهار هي لرجل لكنّه لا يعرف "على وجه اليقين" ما إذا كانت الجثة الثانية التي تمّ العثور عليها لكن لم تُنتشل بعد هي لرجل أم لامرأة.



وبحسب نائبة رئيس البلدية إينماكولادا سانز فإنّ القتيلين والمفقودَين هم ثلاثة رجال وامرأة.



ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فإنّ المرأة هي مهندسة المشروع، بينما الرجال الثلاثة هم عمّال بناء.



وخلّف انهيار المبنى عددا من الجرحى استدعت إصابة أحدهم نقله إلى المستشفى.



وقال فرانسيسكو مارتين أغيري، محافظ منطقة مدريد، للصحفيين إنّ "سقف أحد الطوابق انهار، مما أدّى إلى انهيار بقية الطوابق وصولا إلى قبو المبنى. من هنا، فإنّ الأضرار جسيمة جدا، ويتمّ أيضا تحليل التأثير المحتمل على المباني المجاورة".



وبحسب رئيس البلدية فإنّ أرضية الطابق السادس هي التي انهارت أولا وتسبّبت بانهيار بقية الطوابق وصولا إلى الطابق الأرضي.



ووقع الحادث في شارع بوسط مدريد بالقرب من ساحة "بلازا مايور" السياحية الشهيرة قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.



وكان المبنى يخضع لعملية ترميم لكي يصبح فندقا من فئة 4 نجوم.