الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68.159 شهيدا و170.203 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 68,159 شهيداً

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 18 شهيدا (منهم 10 انتُشلت جثامينهم، و8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و3 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول الحالي، استشهد 35 فلسطينيا، وأصيب 146 آخرين، فيما انتشلت جثامين 414 شهداء، كما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 150 جثة على دفعات (45+45+30+15+15) .