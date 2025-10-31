الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، كاش باتيل، الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغن خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع احتفالات الهالوين.

FBI يحبط مخطا إرهابيا في ميشيغن عشية الهالوين

وقال باتيل في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إحباط هجوم إرهابي محتمل، واعتقال عدد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط في وقت لاحق.

وفي السياق، ذكرت إدارة شرطة ديربورن، الواقعة غرب مدينة ديترويت، أن عناصر من الـFBI نفذوا عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة.

وأكدت في بيان عبر "فيسبوك" أنه "لا يوجد أي تهديد حالي على المجتمع"، مطمئنة السكان بشأن الوضع الأمني في المنطقة.