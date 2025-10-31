الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن وزراء للخارجية سيجتمعون الاثنين القادم لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية هناك، مضيفا أن تركيا قلقة على استمرار هذه الهدنة.

تركيا تحتضن الاثنين القادم اجتماعا لبحث وقف إطلاق النار بغزة

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي بأنقرة أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

وقال فيدان "إن المواضيع التي تتم مناقشتها حاليا هي كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي قوة الاستقرار".

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إلى معارضته لأي دور لقوات أمن تركية في قطاع غزة في إطار مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).