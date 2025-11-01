الرياض - كتبت رنا صلاح - يُفتتح، السبت، المتحف المصري الكبير في القاهرة رسميا الساعة 7 مساء، بمشاركة 79 وفدا رسميا بينهم 39 وفدا يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفداً رسمياً

واستغرق بناء المتحف ذي التصميم المعاصر والقاعات الضخمة العالية السقف أكثر من 20 عاما وتجاوزت كلفة بنائه مليار دولار، ويتوقع أن يستقطب 5 ملايين زائر سنويا للتجول في قاعات تضم قطعا أثرية ذات مكانة رمزية وأخرى تعرض للمرة الأولى



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الوفود المشاركة تشمل ملوكا وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان، وتايلاند.



كما سيشارك رؤساء كل من: فلسطين، وجيبوتي، والصومال، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.



كذلك، سيشهد الحفل مشاركة رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، وحضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى من: أوزباكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس.