الرياض - كتبت رنا صلاح - فجر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أربعة منازل في بلدة عيترون الحدودية جنوب لبنان بعد تسلل قوة من الجيش الإسرائيلي إلى البلدة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024



الاحتلال يفجّر منازل ببلدة عيترون جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير أربعة منازل".



وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت بعد منتصف الليلة الماضية تفجيرًا في منطقة الخانوق في بلدة عيترون بمحافظة النبطية (جنوب).



وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل أواخر نوفمبر 2024، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات ما أسفر عن إصابة ومقتل مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.



وحاول الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.



وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.