استئناف التصويت في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات النواب بعد انتهاء فترة الراحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 04:34 مساءً - استأنفت منذ قليل لجان الاقتراع بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 أعمال التصويت لليوم الثاني، وذلك عقب انتهاء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، أو حتى آخر ناخب متواجد داخل جمعية الانتخاب، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

وتجري الانتخابات في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، داخل 5606 لجنة فرعية يشرف عليها قضاة وأعضاء من الهيئات القضائية.



بدء استعدادات الفرز عقب إغلاق اللجان



وبانتهاء التصويت مساء اليوم، يبدأ رؤساء اللجان في فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، مع فصل بطاقات النظام الفردي عن بطاقات القوائم، وإعداد محاضر مستقلة لكل منهما، بحضور المندوبين والمتابعين وممثلي الإعلام.

ويُعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات، متضمنًا عدد المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم والأصوات الصحيحة والباطلة، إلى جانب ما حصل عليه كل مرشح أو قائمة، قبل تسليم النتائج إلى اللجنة العامة.