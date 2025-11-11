العالم اليوم - رونالدو يوضح معنى "قريبا" بشأن نهاية مسيرته

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يوضح معنى "قريبا" بشأن نهاية مسيرته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 04:26 مساءً - لمح كريستيانو رونالدو قبل أيام إلى أنه يخطط للاعتزال قريبا، لكنه أوضح الثلاثاء حقيقة تلميحه الغامض بشأن موعد ختام مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث خلال "عام أو عامين".

ويقترب النجم البرتغالي، الذي سجل أكثر من 950 هدفا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده، من نهاية مسيرته الكروية، بعد ظهوره لأول مرة كلاعب شاب في سبورتنج لشبونة عام 2002.

وأكد في مقابلة أنه يرغب في الاعتزال قريبا لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وفي يونيو الماضي، جدد رونالدو عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، ويستهدف المهاجم البرتغالي البالغ 40 عاما أيضا المشاركة في كأس العالم المقبل، وهو اللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال ينقص خزائنه.

وقال رونالدو عبر مكالمة فيديو خلال قمة عالمية تستضيفها السعودية حول السياحة والاستثمار: "حسنا، بالنسبة لي 'قريبا' قد يعني في غضون 10 سنوات… لا، أنا أمزح. أنا أستمتع بهذه اللحظة حقا. وكما تعلمون، في كرة القدم، عندما تصل إلى عمر معين، تبدأ في احتساب الأشهر بسرعة كبيرة".

وأضاف: "أشعر بحالة جيدة للغاية في هذه المرحلة. أسجل أهدافا، وما زلت أشعر بالسرعة والشراسة، وأستمتع بأدائي مع المنتخب الوطني. لكن، لنكن صادقين، عندما قلت 'قريبا' كنت أقصد على الأرجح خلال عام أو عامين".

وأشار رونالدو إلى أن كأس العالم المقبلة، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون ختام مسيرته في أكبر البطولات، وقال: "بالتأكيد نعم، لأن عمري سيكون 41 عاما خلال البطولة".

وأكمل: "لقد قدمت كل شيء لكرة القدم. كنت جزءا من اللعبة على مدار 25 عاما، وحققت العديد من الأرقام القياسية سواء مع الأندية أو على مستوى المنتخبات الوطنية. أنا فخور للغاية. فلنستمتع بهذه اللحظة ونعيشها".