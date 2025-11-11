قتلى في انفجار سيارة بنيودلهي

نيودلهي- وكالات: قٌتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار في منطقة مكتظة بالسكان قرب القلعة الحمراء التاريخية بالعاصمة الهندية نيودلهي، حسبما أفادت شرطة المدينة.
وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي، سانجاي تياجي، إن الانفجار وقع في سيارة قرب القلعة الحمراء، لكن السبب الدقيق لم يُعرف على الفور، ويجري التحقيق فيه.
وأفادت قنوات تلفزيونية بإصابة 11 شخصًا على الأقل.
وعرضت وسائل الإعلام صورًا تُظهر ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من أكثر من مركبة في شارع وُصف بأنه مزدحم يقع بالقرب من محطة مترو في الجزء القديم من دلهي.
وقال نائب رئيس الإطفاء في دلهي إن النيران اشتعلت في ست مركبات على الأقل وثلاث عربات توك توك، مضيفًا أن فرق الإطفاء أخمدت النيران.
وقال أحد السكان، الذي لم يُفصح عن اسمه، لقناة NDTV: "سمعنا صوتًا قويًا، واهتزت نوافذنا".
حاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت حول موقع الحادث.
