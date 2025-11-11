القاهرة - محمد ابراهيم - عبد الله رشدي يخرج عن صمته ويعلق على زواجه من أمنية حجازي وإنجابه الطفلة "نور"

خرج الداعية عبد الله رشدي عن صمته، للرد على الأنباء المتداولة مؤخرًا حول زواجه من البلوجر أمنية حجازي وإنجابه طفلة منه تُدعى نور، دون أن يدخل في تفاصيل الأزمة بشكل مباشر.

رد عبد الله رشدي

نشر رشدي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة له، وعلق قائلًا:

"توضيح مهم، لو كان فيه واحدة تفصيل.. لو هفصل واحدة ليا هتبقى أنتِ، الجملة دي ما قلتُها إلا عن هاجر رحمها الله. دا فقط ما أراه أنه يستحق الرد، ودا هو ما أرى أنني لا يسعني قبولُه أو السكوت عليه، وشكرًا على دعمكم بجد.. الحمد لله على فضله".

ورغم هذا التوضيح، لم يعلق رشدي بشكل مباشر على ما تردد عن زواجه من أمنية حجازي أو إنجابه لطفلة منها، مكتفيًا بالرد على أقاويل متعلقة بشخص آخر، في محاولة للتركيز على موقفه الرسمي من الأخبار المتداولة.

الأزمة بين رشدي وأمنية حجازي

تصدر اسم الداعية عبد الله رشدي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت البلوجر المصرية أمنية حجازي وثيقة ميلاد الطفلة نور، التي وُلدت في أغسطس الماضي، في محاولة لإظهار زواجها رسميًا منه، خاصة أن الداعية لم يُعلن أيًا من ذلك بشكل رسمي.

وكانت أمنية حجازي قد كشفت في برنامج "مساء الياسمين" مع الإعلامية ياسمين الخطيب تفاصيل الزواج والخلافات، مؤكدة أن:

"في شهر مايو طلب رقم والدي للخطبة، وبعد 4 أيام فقط كتبنا الكتاب، وكان في القسيمة مكتوب إنه غير متزوج، وأنا كنت عارفة إنه سبق وتزوج واحدة قبلي وطلقها".

وأضافت أمنية: "الزواج كان رسمي وأهلي كانوا عارفين، لكني مكنتش حابة حياتي تكون على السوشيال ميديا، وبعد فترة بدأت توصلني رسائل من حسابات غريبة، واكتشفت إن في سيدات بيتكلموا عني وبيخوضوا في عرضي، وعملت محضر لكن هو طلب مني أتنازل عنه".

وأوضحت أيضًا أن والدها كان يثق برشدي: "بابا وافق عليه لأنه شايفه راجل دين، إحنا وثقنا فيه، لكنه خان الثقة، والدي لحد قريب كان متعاطف معاه وصعبان عليه الطفلة الصغيرة، ومكنش عايز الطلاق يتم، لكن لما عرف إني عرضت عليه الصلح وهو رفض، غير رأيه من ناحيته".

الجدل مستمر

هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا بين متابعي الداعية، بين من يساند أمنية ويرى أنها تحاول الدفاع عن حقها وحق طفلتها، وبين من يعتبر أن الموضوع كان يجب أن يبقى خاصًا بعيدًا عن السوشيال ميديا، وسط متابعة إعلامية مستمرة لكل جديد حول هذا الزواج المثير للجدل.