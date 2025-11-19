الرياض - كتبت رنا صلاح - ندّدت دمشق الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك حيث يتمركز جنود الاحتلال.

سوريا تندّد بزيارة نتنياهو غير الشرعية إلى أراضيها

وقالت الخارجية في بيان "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية...إلى جنوب الجمهورية العربية السورية"، معتبرة أنها "تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



وزار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، قوات إسرائيلية متمركزة داخل الأراضي السورية، بحسب ما أفاد متحدث باسم حكومة الاحتلال.



وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدَين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.



ورافق نتنياهو وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الشاباك دافيد زيني.