الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الخميس، أن الشرطة الفدرالية الأميركية تجري تحقيقا في عمل إرهابي بعد إصابة عنصرين في الحرس الوطني بجروح بالغة الأربعاء جراء إطلاق نار في واشنطن.

التحقيق في إطلاق النار في واشنطن على أنه عمل إرهابي

وقال باتيل في مؤتمر صحافي "يتم التحقيق في عمل إرهابي".

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إصابة عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار في واشنطن العاصمة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه "وضع مأساوي".

رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن مورييل باوزر، قالت إنّ عنصرَي الحرس الوطني اللذين أصيبا بالرصاص قرب البيت الأبيض تعرضا إلى "إطلاق نار متعمد".

وصرّحت باوزر في مؤتمر صحفي "ما نعرفه... هو أن هذا إطلاق نار متعمد. يبدو أن أحد الأشخاص استهدف عنصرَي الحرس"، مضيفة "لقد قُبض عليه".

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في مؤتمر صحفي، أن عنصري الحرس الوطني المصابين في إطلاق النار قرب البيت الأبيض "في حالة حرجة"، مفنداً التقارير السابقة التي تحدثت عن وفاتهما.