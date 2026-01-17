”بتوقيت دولتك” موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة جديدة وقوية أمام منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتأتي مباراة مصر ونيجيريا لتكون المحطة الأخيرة في مشوار المنتخبين بالبطولة القارية بعد فشلهما في بلوغ المباراة النهائية، حيث يسعى كل منتخب لإنهاء مشاركته بشكل إيجابي، وحصد الميدالية البرونزية التي تمنح دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد ودع سباق المنافسة على اللقب، بعد خسارته أمام منتخب السنغال، بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، حيث سجل الهدف الوحيد ساديو ماني.

وعلى الجانب الآخر تلقى منتخب نيجيريا خسارة قاسية في نصف النهائي الآخر ضد المغرب بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في لقاء تحديد المركز الثالث.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استعادة التوازن سريعًا بعد الخروج من نصف النهائي، مع تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، حيث يأمل المنتخب في إنهاء البطولة بالمركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية بعد مشوار شاق.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والخرطوم، والسابعة مساء بتوقيت السعودية والدوحة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.