”قائمة القنوات المفتوحة” القنوات الناقلة لمباراة مصر نيجيريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر ونيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض منتخب مصر اللقاء بعد خروجه من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يحسمها النجم ساديو ماني لصالح أسود التيرانجا لينهي حلم الفراعنة في بلوغ النهائي القاري.

ويسعى المنتخب المصري إلى تجاوز آثار الخسارة الأخيرة، والعودة من جديد لتحقيق فوز معنوي يمنحه الميدالية البرونزية في ختام مشواره بالبطولة، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون على مدار البطولة رغم صعوبة المنافسة وطول فترة المباريات.

وفي المقابل يدخل منتخب نيجيريا المباراة بطموحات مماثلة، بعدما أخفق في التأهل إلى النهائي عقب خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، في الدور نصف النهائي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليجد نفسه أمام فرصة أخيرة لإنهاء البطولة في المركز الثالث

وتحمل مواجهة مصر ونيجيريا طابع خاص نظرًا للتنافس التاريخي بين المنتخبين في بطولات كأس أمم إفريقيا حيث سبق لهما أن التقيا في عدة مناسبات حاسمة ما يمنح المباراة أهمية إضافية تتجاوز مجرد تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويطمح الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى تحقيق الفوز لإنهاء البطولة بصورة إيجابية، تمنح اللاعبين دفعة قوية قبل الاستحقاقات المقبلة بينما يسعى المنتخب النيجيري بدوره إلى العودة إلى بلاده بميدالية تكرس حضوره القوي في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 حيث تذاع المواجهة على قناة beIN Sports MAX 1.

كما أعلنت قناة الجزائرية الرياضية حصولها على إذاعة المباراة.