”هتسمع بصوت مين” معلق مباراة مصر ضد نيجيريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - تترقب جماهير كرة القدم المصرية الإعلان الرسمي عن معلق مباراة مصر ضد نيجيريا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في لقاء يسعي خلاله منتخب الساجدين لمصالحة الجماهير المصرية الغاضبة، بعد الإخفاق والأداء المزري ضد السنغال.

فيما يدخل المنتخب النيجيري بشعار لا بديل عن الفوز، بعد أن قدم مباريات وأداء طوال البطولة قوي، ولكن لم يكن كافيًا، بعد ان تمكن منتخب المغرب من التأهل للنهائي علي حسابه بعد الفوز بركلات الترجيح.

معلق مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ونيجيريا في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 إلى المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي ليقود الوصف الصوتي للمواجهة عبر قنوات الشبكة الناقلة.

فيما لم تعلن حتي الآن قناة الجزائرية الرياضية عن إسم المعلق، ولكن سنوافيكم من هو حال معرفته.