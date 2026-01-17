”بدون تشفير وتقطيع ” كيفية مشاهدة مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - تستعد الجماهير الإفريقية والعربية لمواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر ونيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام مباراة مصر ضد نيجيريا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى إنهاء مشوارهما القاري بصورة إيجابية بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية للبطولة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بحثا عن مصالحة جماهيره وتحقيق ميدالية برونزية تعكس حجم الجهد المبذول طوال البطولة، فيما يطمح منتخب نيجيريا إلى إنهاء مشاركته بانتصار يعيد له التوازن بعد الخروج من نصف النهائي.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عبر شبكة beIN SPORTS القطرية المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تذاع المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2 HD.

كما تذاع أيضًا عبر القناة الجزائرية الأولى، ويقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء، ويمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD، أو خدمة beIN Connect، على الإنترنت.