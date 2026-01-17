”بدون تشفير وتقطيع” كيفية مشاهدة مباراة الأردن ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - يصطدم منتخب الأردن الأولمبي بنظيره الياباني حامل اللقب ظهر اليوم الجمعة، في مواجهة نارية يحتضنها ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية" في جدة.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2026 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتأهل النشامى لهذا الدور بعد احتلالهم المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، عقب انتصارين متتاليين على السعودية وقرغيزستان. بينما تصدر المنتخب الياباني المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط دون استقبال أي هدف.

موعد مباراة الأردن ضد اليابان

تقام المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

الساعة 02:30 عصراً بتوقيت عمان، مكة المكرمة، والدوحة.

الساعة 03:30 عصراً بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة الأردن ضد اليابان

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر القنوات الرياضية التالية:

beIN Sports 6 HD: بصوت المعلق عامر الخوذيري.

Alkass 6 HD: بصوت المعلق منتصر الأزهري.

كيفية مشاهدة مباراة الأردن ضد اليابان

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT، كما تتوفر المباراة عبر منصة شاهد لمشتركي باقة الرياضة داخل السعودية.