قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 11:15 صباحاً - يترقب عشاق الكرة الآسيوية مواجهة من العيار الثقيل، حين يصطدم منتخب الأردن تحت 23 عامًا بنظيره الياباني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية المواجهة المرتقبة، التي تمثل اختبارًا صعبًا لطموحات النشامى في البطولة القارية، خاصة أمام منتخب يُعد من أبرز المرشحين للتتويج.

وكان منتخب الأردن قد حجز مقعده في دور الثمانية بعد إنهائه منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليواصل مشواره بثبات نحو الأدوار الإقصائية. في المقابل، دخل منتخب اليابان هذا الدور متسلحًا بالعلامة الكاملة، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، مؤكّدًا قوته الهجومية والتنظيمية.

وتنطلق صافرة مباراة الأردن واليابان في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت الأردن والسعودية.

للقنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد اليابان

وتُنقل المباراة عبر قناتي beIN Sports 6 والكأس 6، بالإضافة الي قناة SSC، داخل المملكة العربية السعودية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالمواجهة.