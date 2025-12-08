الرياض - كتبت رنا صلاح - علق الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد، على ما نشرته هيئة البث العبرية حول اقامة حاجر امني على طول الحدود مع الاردن.

أبوزيد: الاحتلال انتقل الى هندسة الديموغرافية

وقال بأن هذا الحاجز ليس قرارا منفردا وانما ياتي ضمن حزمة قررات اتخذها الجانب الاسرائيلي مؤخرا في الضفة الغربية تمس بشكل رئيسي بالسيادة الفلسطينية على ارضيها سيما ان المنطقة المشار اليها لاقامة الحاجز تقع ضمن المنطقة ج من الضفة الغربية وهي خارج السيادة الاسرائيلية وتعتبر ضمن مناطق مفاوضات الحل النهائي.

واشار ابوزيد ان قرار اقامة الحاجز الامني على الحدود مع الاردن بمسافة 80 كم لن يتوقف عند

هذه المنطقة بل يمتد من جنوب الجولان ولغاية ايلات بطول 500 كم وياتي ضمن حزمة امنية اتخذها الاحتلال على الحدود مع الاردن تمثلت بإنشاء فرقة جلعاد على الحدود مع الاردن بالاضافة الى نشر مليسيات متطرفة مسلحة من اليهود في منطقة الاغوار ومسافر يطا قريبا من الحدود الاردنية مثل مليشيا شبيبة التلال ومليشيا حماة يهودا .



واضاف ابوزيد الى ان القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا تؤكد الى ان الاحتلال انتهى من هندسة الجغرافية في الضفة وانتقل الى هندسة الديموغرافية وكانت هابرز هذه القرارات الغاء قانون الاراضي الاردني المعمول به في الضفة منذ عام 1953 وتشريع قرار شراء الاراضي مباشرة لليهود والغاء قانون التقادم في قلنديا القريبة من القدس بالاضافة الى تشريع قرار ضم مستعمرة معاليه ادوميم ما يؤكد على ما كنا نقوله الى ان الاحتلال ذاهب الى خطة بديلة عن الضم الكلي للضفة الى الضم بالقطعة او الضم الجزئي .

ولفت ابوزيد الى ان اخطر القرارات التي اتخذها الاحتلال قبل يومين هي وضع شرط لوقف العمليات العسكرية بالغاء مصطلح لاجئيين وتكمن الخطورة في هذا القرا بان "إلغاء مفهوم اللاجئ" يعني محاولة تسيس قضية اللاجئيين والغاء حق العودة ورفع الغطاء الدولي لحماية اللاجئئين وجعلها قضية فلسطينية تلغي الحق الفلسطيني بارضه ما يعني اننا امام واقع امني وجغر افي جديد على الحدود الاردنية مع الضفة الغربية