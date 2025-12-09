الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا أن حريقا اندلع في مبنى من سبعة طوابق في العاصمة جاكطرتا الثلاثاء وتأكدت وفاة 13 شخصا فيما لا يزال البعض محاصرين داخله

وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

وقالت قناة كومباس التلفزيونية إنه تم إخماد الحريق مع استمرار جهود إخلاء المبنى.



والمبنى به مكتب شركة تيرا درون إندونيسيا، التي توفر طائرات مسيرة لأنشطة المسح الجوي لعملاء في قطاعي التعدين والزراعة.



وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إجلاء الأشخاص الموجودين بالداخل، وكان بعضهم يحمل أكياس جثث.