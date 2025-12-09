الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت قناة الإخبارية السورية أن أصوات انفجارات قوية دوت مساء اليوم في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من طبيعتها.

انفجارات تهز منطقة المزة بدمشق وقذائف مجهولة تسقط قرب المطار

وأضافت القناة عبر حسابها في منصة إكس أن قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة، ما استدعى تحركًا سريعًا من قوات الأمن والشرطة، إضافة إلى وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو حجم الخسائر، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها. يُذكر أن الشهر الماضي شهد حي المزة 86 في دمشق انفجارًا ناجمًا عن صواريخ أُطلقت من منصة متحركة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح.