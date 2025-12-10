الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل في جنوب لبنان، الأربعاء، أن قواتها تعرضت لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين في دبابة من طراز ميركافا على المنطقة الحدودية، مؤكدة أنه لم تُسجّل أي إصابات بين عناصرها.

اليونيفيل: إطلاق نار من دبابة إسرائيلية على دورية حفظ السلام

وقالت اليونيفيل في بيان رسمي: "بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة ميركافا".

وأضاف البيان أن الدورية تعرضت أولاً إلى دفعة واحدة من عشر رشقات رشاشات أُطلقت فوقها، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات.