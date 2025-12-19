الرياض - كتبت رنا صلاح - انخفضت الأسهم البريطانية بشكل محدود في مستهل تعاملات الجمعة، متأثرة ببيانات رسمية أظهرت تراجعا غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية من الاقتراض الحكومي.

الجمعة .. تراجع طفيف لمؤشر فوتسي 100 البريطاني

ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي 100 للأسهم القيادية بنسبة 0.1 بالمئة عند الافتتاح ليصل إلى نحو 9,825 نقطة، في حين تراجع مؤشر فوتسي 250 الأوسع نطاقا، الذي يركز على الشركات المحلية، بنحو 0.2 بالمئة مسجلا قرابة 22,275 نقطة.

وجاء هذا الأداء الحذر للأسواق عقب صدور أرقام اقتصادية عززت المخاوف بشأن قوة الطلب الاستهلاكي وآفاق النمو في المملكة المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر في بداية جلسة التداول.