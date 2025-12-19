الرياض - كتبت رنا صلاح - دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف السفينة "هولغر جي" المملوكة لشركة ألمانية، والتي تحمل 440 طناً من الذخيرة والمعدات العسكرية متجهة إلى إسرائيل.

العفو الدولية تطالب بوقف سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل

وقالت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في بيان إن السفينة ترفع العلم البرتغالي وأبحرت من الهند منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعلى متنها أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري. وأوضحت أن الشحنة تعود لشركتي الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز".

وطالبت العفو الدولية الحكومات بمنع السفينة من الرسو في موانئها، نظراً لخطر استخدام الشحنة في "الإبادة الجماعية الجارية في غزة". ونقلت عن مديرة قسم البحوث العالمية في المنظمة، إريكا غيفارا روزاس، قولها: "يجب ألا تصل أطنان الشحنة القاتلة إلى إسرائيل، فهناك خطر كبير من استخدامها في الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن "الدول التي تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع إسرائيل تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ارتكبت نحو 738 خرقاً وقتلت أكثر من 395 فلسطينياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

الرياض - كتبت رنا صلاح - أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتين للمترو في تايبيه الجمعة عن مقتل شخصين على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني، لافتا النظر إلى أن المشتبه به لقي حتفه أيضا.

قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبيه "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد رئيس البلدية بأن المشتبه به قفز على ما يبدو من فوق سطح مبنى.