الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع توافد دبلوماسيين إلى مدينة ميامي الأميركية لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

زيلينسكي: واشنطن تقترح مفاوضات مباشرة ثلاثية في ميامي

وكان آخر اجتماع رسمي مباشر بين الوفدين الأوكراني والروسي قد عُقد في تموز/يوليو بمدينة إسطنبول، وأسفر عن عمليات تبادل للأسرى دون تحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

وقال زيلينسكي إن المقترح الأميركي يقوم على صيغة ثلاثية تجمع أوكرانيا وأميركا وروسيا، مضيفاً أن الأوروبيين يمكن أن يكونوا حاضرين، وأنه سيكون من المنطقي عقد اجتماع مشترك مماثل بعد تقييم نتائج اللقاءات الجارية.

وفي السياق ذاته، أعلن الموفد الروسي للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف أنه في طريقه إلى ميامي، حيث تتواجد فرق أوكرانية وأوروبية للمشاركة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

ونشر دميترييف على منصة "إكس" مقطع فيديو قصير يظهر شروق الشمس خلف الغيوم فوق شاطئ نخيل، مرفقاً إياه برمز حمامة السلام، مؤكداً أن "دعاة الحرب يواصلون العمل بلا كلل من أجل تقويض خطة السلام الأميركية لأوكرانيا".

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا الجمعة قرب ميامي المفاوض الأوكراني رستم عمروف، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.