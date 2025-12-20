الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت طائرة مسيّرة إسرائيليّة السبت سلسلة غارات على الطّريق العام بين بلدتي الطيبة وعدشيت جنوب لبنان مستهدفة سيارة لكن دون إصابتها، بحسب ما أفاد مصدر الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان

وأشار المصدر إلى أن "محلّقة إسرائيليّة" بحسب وصفه، "انفجرت داخل منزل غير مأهول كان سبق أن تضرّر خلال الحرب الأخيرة، في بلدة بليدا بعد مغادرة قوة من الجيش اللبناني للمنزل".

كما أشار إلى أنه تم تسجيل "تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا الحدودية".