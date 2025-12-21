الرياض - كتبت رنا صلاح - وافق المجلس الأمني للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.

الاحتلال يصادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة

وجاء في بيان صادر عن مكتب ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح سموتريتش ووزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، وتتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.