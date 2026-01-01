الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل أهالي غزة عام 2026 بلا مظاهر احتفالية، وسط دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف إلى خيام مهترئة في الشوارع، بعد عام دامٍ آخر من الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

غزة تستقبل 2026 بأمنيات بسيطة وسط الخراب والمعاناة

رغم الخروقات اليومية للهدنة، يتمسك السكان بخيط أمل أن يكون العام الجديد بداية للخلاص وإعادة البناء. النازحة هناء أبو عمرة عبّرت عن أمنيتها بعودة الكهرباء واختفاء الخيام من الشوارع، فيما قالت شيرين الكيالي إنها تودع 2025 بالأسى والحزن لفقد الأحبة والممتلكات.

مشاهد البؤس تتخللها رموز أمل، مثل مراهق خط الرقم "2026" على خيمته، وفنان نحت الرقم ذاته على رمال شاطئ دير البلح. خالد عبد المجيد ناشد العالم الحر لمساعدة الشعب المظلوم، بينما أكدت فاتن الهنداوي أن غزة كانت جميلة وكلهم أمل أن تعود كما كانت.

الأمم المتحدة حذرت من استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء، وتفاقم قسوة الشتاء على سكان الخيام، فيما تبقى الرسالة الموحدة للغزيين واضحة: الأمان والاستقرار والعيش بكرامة.