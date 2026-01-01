الرياض - كتبت رنا صلاح - تحولت احتفالات رأس السنة في هولندا إلى ليلة نارية، بعدما اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية تعود لعام 1872 على أطراف حديقة "فوندل" في أمستردام، ما أدى إلى انهيار برجها بالكامل. الكنيسة التي صممها المعماري بيتر كويبرس كانت قد خدمت الطائفة الكاثوليكية لأكثر من قرن قبل تحويلها لمناسبات احتفالية.

ليلة نارية في هولندا: حريق كنيسة وأعمال شغب

عمدة العاصمة وصفت الحادث بأنه "شديد ومريع"، فيما أخلت السلطات المنازل المجاورة وأطلقت تحذيرات عاجلة للسكان لتفادي المنطقة بسبب الدخان الكثيف.

لم تقتصر الأحداث على أمستردام؛ إذ شهدت مدن أخرى أعمال عنف مرتبطة بالألعاب النارية، حيث قُتل شخص في نايميخن، بينما تحولت شوارع بريدا إلى ساحة مواجهات مع الشرطة باستخدام المولوتوف، وأُحرقت مركبات بينها سيارة شرطة. كما تعرض رجال الأمن في روسندال ولاهاي لاعتداءات مماثلة، ما أسفر عن اعتقالات جديدة.

هذه الأحداث المتلاحقة تسببت في ضغط هائل على خطوط الطوارئ، ما دفع السلطات لمناشدة المواطنين بقصر الاتصالات على الحالات المهددة للحياة فقط.