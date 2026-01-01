الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت الشرطة‭ ‬السويسرية الخميس، أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار وحريق في منتجع التزلج كرانس-مونتانا جنوب غرب البلاد.

انفجار وحريق يقتل 10 أشخاص في منتجع سويسري للتزلج

لشرطة قولها إن 10 على الأقل لقوا حتفهم في الحادث بينما أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى احتمال ارتفاع العدد. وأحجم متحدث باسم الشرطة عن تأكيد العدد لكنه ذكر أن العديد من المصابين يتلقون العلاج من حروق.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) في مطعم (لو كونستيلاسيو).

وأوضحت الشرطة في بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل وأن حظرا جويا فُرض فوق المنتجع مضيفة أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن ما يزيد على 100 شخص كانوا داخل المطعم وقت الانفجار.