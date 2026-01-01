الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل واعتقال عدد من الفلسطينيين، وسط مواجهات في بعض المناطق واعتداءات متواصلة من مستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت ثمانية وأربعين مواطنًا فلسطينيًا وذلك بزعم أنهم مطلوبون.