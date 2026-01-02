الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر رئيس مركز الأمن السيبراني في بلجيكا، ميغيل دي برويكر، من أن أوروبا باتت متأخرة بشكل كبير عن الولايات المتحدة في مجال البنية التحتية الرقمية، إلى حدّ يمكن معه القول إنها "فقدت الإنترنت"، في إشارة إلى الاعتماد الواسع على شركات التكنولوجيا الأميركية.

مسؤول بلجيكي: أوروبا فقدت سيادتها الرقمية على الإنترنت

وأوضح دي برويكر، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن تخزين البيانات بشكل كامل داخل الاتحاد الأوروبي أصبح أمراً شبه مستحيل، نظراً لهيمنة الشركات الأميركية على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية الأساسية. وأضاف أن السعي إلى إبقاء البيانات "مائة في المائة داخل الاتحاد الأوروبي"، هدف غير واقعي في الظروف الحالية.

وأشار المسؤول البلجيكي إلى أن قدرات أوروبا في مجال الأمن السيبراني تعتمد بدرجة كبيرة على تعاون شركات خاصة، معظمها أميركي، لافتاً إلى أن الفضاء الرقمي بات في جوهره مملوكاً ومداراً من القطاع الخاص. ورغم أن هذا الاعتماد لا يشكّل، بحسب رأيه، تهديداً أمنياً مباشراً وكبيراً في الوقت الراهن، فإنه يحرم أوروبا من الوصول إلى تقنيات محورية تقودها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد دي برويكر أن تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أصبحت أساسية لتعزيز قدرات الدفاع السيبراني للدول الأوروبية في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة. ودعا في هذا السياق إلى بناء قدرات رقمية أوروبية مستقلة لتعزيز الابتكار والأمن. كما انتقد بعض الأطر التشريعية الأوروبية، وعلى رأسها قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها قد تعيق الابتكار في مجال يتطور بسرعة كبيرة؛ مما يستدعي موازنة أدق بين التنظيم وحفز التطور التكنولوجي.