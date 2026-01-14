مؤسسة الأهرام تنظم مؤتمرها السنوي الأول حول حصاد السياسة الخارجية المصرية لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:30 مساءً - تنظم مؤسسة الأهرام يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 مؤتمر الأهرام السنوي الأول حول السياسة الخارجية بعنوان «السياسة الخارجية المصرية.. حصاد عام 2025»، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين والباحثين المتخصصين في قضايا السياسة الخارجية والتحولات الدولية والإقليمية.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام مؤسسة الأهرام بتقديم منصة وطنية للحوار الجاد حول حصاد التحرك الدبلوماسي المصري خلال عام 2025، وتقييم اتجاهات السياسة الخارجية في دوائرها العربية والأفريقية والدولية، ومناقشة المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية خلال العام، مع استشراف مسارات الحركة المصرية في العام التالي، في ضوء تعقيدات النظام العالمي وتزايد الضغوط على الإقليم.

ويبدأ المؤتمر بإجراءات التسجيل، ثم الجلسة الافتتاحية التي تقدمها الدكتورة مي مصطفى أستاذ الإعلام والاتصال السياسي، وتتضمن كلمة افتتاحية للدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، يليها عرض للأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بعنوان «دوائر تحرك الدبلوماسية المصرية»، ثم عرض للواء طارق عبد العظيم رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بعنوان «نجاحات السياسة الخارجية المصرية واتجاهات التحرك خلال عام 2025».

وتتناول الجلسة الأولى مناقشة «محددات السياسة الخارجية المصرية ودورها الإقليمي» ويديرها الأستاذ أحمد ناجي قمحة، ويشارك فيها السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بموضوع «التحركات المصرية للحفاظ على الأمن القومي العربي»، والدكتور سامح راشد مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بموضوع «فرص وتحديات التحرك المصري تجاه أزمات المنطقة العربية»، والدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بموضوع «مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط»، يعقبها نقاش مفتوح.

ويخصص المؤتمر جلسة ثانية لمناقشة «السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا» ويديرها اللواء طارق عبد العظيم، ويشارك فيها السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بموضوع «طبيعة التحركات المصرية في المناطق الأفريقية»، والدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير تحرير مجلة السياسة الدولية بموضوع «التهديدات الناشئة في القارة الأفريقية وكيفية مواجهتها»، والدكتور حسين علي مدير برنامج الدراسات الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بموضوع «أفق التعاون المصري–الأفريقي»، ثم تفتح الجلسة باب الأسئلة والمناقشات.

كما تتناول الجلسة الثالثة «السياسة الخارجية المصرية تجاه القوى الدولية» ويديرها الدكتور أبو بكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية، ويشارك فيها السفير نزيه النجاري مساعد الوزير للتخطيط السياسي بموضوع «الدبلوماسية المصرية والتوازن بين القوى الكبرى»، والدكتور عمرو عبد العاطي نائب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بموضوع «العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة وأوروبا»، واللواء أحمد زين العابدين مستشار رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بموضوع «التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين وروسيا»، يعقبها نقاش موسع.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة خاصة بعنوان «مصر بين عامين» يديرها الدكتور محمد فايز فرحات، ويقدم خلالها السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عرضًا بعنوان «مصر والعالم بين عامي 2025 – 2026»، كما يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مجلة السياسة الدولية ووزارة الخارجية والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

ويختتم المؤتمر أعماله بمحور رابع يناقش «السياسة الخارجية وقضايا الاقتصاد» ويديره الدكتور محمد علي مستشار رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بمشاركة السفير شريف كامل مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية في عرض بعنوان «الحصاد الاقتصادي للدبلوماسية المصرية»، والدكتور محمد أحمد مرسي عميد كلية العلوم السياسية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في عرض بعنوان «الحروب التجارية وأثرها على الاقتصاد المصري»، والأستاذ أحمد سمير مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في عرض بعنوان «مناطق التجارة الحرة كآلية للتعاون الإقليمي»، ثم يفتح باب النقاش.

ويختتم البرنامج بمحور خامس بعنوان «المصريون في الخارج قوة تنموية» يديره اللواء د. محمد الدسوقي سيد الأهل خبير دراسات الأمن القومي، ويشارك فيه السفير حداد الجوهري مساعد الوزير للشؤون القنصلية بموضوع «جهود وزارة الخارجية في تقديم وتطوير الخدمات القنصلية»، والأستاذ إسلام جاد الله مدير تحرير مجلة الديمقراطية بموضوع «نحو تعزيز دور المصريين في الخارج في التنمية الوطنية»، والدكتور حسن سلامة مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بموضوع «المصريون في الخارج والاستحقاقات الانتخابية».