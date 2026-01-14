ترامب يستعد لإعلان تفاصيل مجلس سلام غزة ويكشف عن لجنة فلسطينية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:30 مساءً - يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن الانتقال من وقف القتال إلى مرحلة إدارة القطاع وإعادة الإعمار، ضمن خطة مؤلفة من 20 بندًا تم الاتفاق عليها سابقًا في شرم الشيخ، مصر.

وقالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال إن المرحلة الثانية تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، التي تضم 15 فلسطينيًا من التكنوقراط، لتتولى الإدارة اليومية للقطاع بما في ذلك الخدمات والمرافق والتعليم.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي عمل مبعوثًا أمميًا للسلام في الشرق الأوسط، سيشغل دور حلقة الوصل بين لجنة التكنوقراط ومجلس السلام الذي سيرأسه ترامب، ويشرف على تنفيذ الخطة.

من المتوقع أن يتم تأجيل الإعلان عن مجلس السلام الذي سيضم قادة دوليين بارزين، والذي سيوفر التوجيه الاستراتيجي رفيع المستوى لقضايا غزة، في الوقت الحالي.

ويواجه تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب عقبات كبيرة، أبرزها الموقف الإسرائيلي المطالب بنزع سلاح حركة حماس، إضافة إلى مشكلات التمويل وتأخر إعادة الإعمار، بحسب خبراء ومصادر أمريكية.