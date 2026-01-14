الرياض - كتبت رنا صلاح - في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤرخة في الثامن من كانون الثاني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل من أنه قد يُحيلها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتُعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش، "إنّ الأمم المتحدة لا يُمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها من دون إبطاء".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر قانونا في تشرين الأول 2024 يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة. ثم عدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه.

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية كذلك على مقار الأونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي. وتعد الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة من قبل إسرائيل.

ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء رسالة غوتيريش إلى نتنياهو.

وقال دانون "نحن لسنا منزعجين من تهديدات الأمين العام. فبدلا من التعامل مع تورط موظفي الأونروا الذي لا يمكن إنكاره في الإرهاب، يختار الأمين العام تهديد إسرائيل. هذا ليس دفاعا عن القانون الدولي، وإنما عن منظمة ضالعة في الإرهاب".