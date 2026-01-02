الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن الجمعة أن سبعة أشخاص قتلوا في غارات سعودية على معسكر تابع لقواته في حضرموت.

سبعة قتلى وعشرون جريحاً بغارات سعودية على حضرموت

وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت "سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحا في الغارات السعودية على القوات الجنوبية الحكومية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن سالم الخنبشي محافظ حضرموت باليمن والمدعوم من السعودية الجمعة إطلاق "عملية سلمية" لاستعادة المواقع العسكرية التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد في بيان أن العملية تهدف إلى "تسلم المواقع العسكرية تسليما سلميا ومنظما، وموجهة حصرا نحو المعسكرات والمواقع العسكرية... وليست إعلان حرب، ولا سعيا للتصعيد"