الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد أيام من الاشتباكات العنيفة، قامت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتفخيخ آليات وتركها في شوارع حي الشيخ مقصود، يعمل الجيش السوري على تفكيكها، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا).

قسد يترك آليات مفخخة بشوارع حي الشيخ مقصود

وقالت وزارة الصحة السورية إن مسلحي حزب العمال الكردستاني حولوا مستشفى ياسين بحي الشيخ مقصود في حلب لنقطة عسكرية.

وقد أعلن الجيش السوري صباح السبت استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد.

واندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب اشتباكات عنيفة بين قوات قسد والجيش السوري، وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن إطلاقها ليل الجمعة، داعيا المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت فجر الجمعة عن وقف لإطلاق النار في الحيين، ومنحت المقاتلين الأكراد مهلة لإخلائهما تمهيدا لنقلهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

لكن المقاتلين رفضوا وأكّدوا أنهم سيواصلون "الدفاع" عن مناطقهم. وقالت القوات الكردية إن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها".