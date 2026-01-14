بعد انتخابه رئيسا للجنة الإسكان بمجلس النواب..تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أحمد شلبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:30 مساءً - انتخب الدكتور أحمد شلبي رئيساً للجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونرصد فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور أحمد شلبي:

يعمل أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بجامعة القاهرة، وهو أستاذ زائر بقسم تخطيط المدن في جامعة كورنيل بنيويورك سابقا.

يشغل منصب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر منذ تأسيسها منتصف عام 2014، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التخطيط وإدارة الأعمال وبحكم منصبه يشرف على أعمال الشركة بشكل يومي، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات الكبرى التي تتولى الشركة تطويرها.

رئيس مجلس العقار المصري ورئيس مشارك للجنة التطوير العقاري بغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية والعقارية عام 1993، ثم درجة الماجستير عام 1998 ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الهندسة عام 2003، من خلال برنامج مشترك بين جامعة القاهرة بمصر وجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

عمل لمدة عام في منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، حيث لعب دورًا محوريًا خلال تلك الفترة في تطوير مدينة المستقبل، وهي إحدى أكبر المدن العمرانية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الجديدة.

يتمتع بخبرة طويلة في مجال الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية والعقارية فبدأ مسيرته العملية منذ عام 1993 كمعيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ويتمتع الدكتور شلبي أيضًا بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الاستشارات الهندسية وتطوير وإدارة المشروعات العقارية الكبرى في مصر

