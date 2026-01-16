تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - قال الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يخضع لفحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض للوقوف على الحالة الصحية له، حيث تلقى الملك سلمان من قبل رعاية طبية بسبب إصابته بالتهابات في الرئة.

ومن جانبه ذكر الديوان الملكي السعودي فى منشور له : "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض".

وقبل يومين، افتتح ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة الرياض، مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، ضمن مشاريع التطوير الاستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية.

وبدأت مراحل تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2021، واستغرقت مراحل بناء قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط نحو 38 شهرًا، وجرى تصميمها وفقًا للطراز السلماني تجسيدًا للهوية المعمارية للعاصمة الرياض ومواكبةً لتوجهاتها العمرانية الحديثة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".