عضو «خارجية النواب»: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة دبلوماسية مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - وصفت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استكمال الدور المصري والقيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بأنه خطوة بالغة الأهمية تؤكد ريادة مصر ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت غالي أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة ومسؤولة، تستند إلى خبرة عميقة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرته على تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحل السياسي.

وأعربت النائبة هبة غالي، عن ترحيبها الكامل بانطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن ما تقوم به مصر يجسد التزامها الثابت بنشر السلام وترسيخ الاستقرار، بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ أمن المنطقة.

وأشارت غالي إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد خطوة سياسية، بل يعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة والتنسيق المستمر مع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًة أن مصر تواصل العمل بحنكة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز دورها كضامن رئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة.