القنوات الناقلة لمباراة ليفركوزن ضد فياريال وكيفية مشاهدتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:29 مساءً - يستضيف نادي باير ليفركوزن الألماني نظيره نادي فياريال الإسباني مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل ليفركوزن اللقاء وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وضمان التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يحل "الغواصات الصفراء" ضيفًا ثقيلًا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للفريقين.

حكم مباراة مباراة باير ليفركوزن ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

أسندت مباراة الفريق الألماني وفريق فياريال الإسباني حكم المباراة، لصافرة الحكم الدولي إسبن إسكاس.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد فياريال

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد فياريال

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتحديدًا عبر القناة التالية beIN SPORTS HD Xtra 7، بصوت المعلق محمد المبروكي.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد فياريال

يمكن متابعة مباراة الـ ليفركوزن ضد فياريال قي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV و beIN Connect.