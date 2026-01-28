الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت إيران ما تم تداوله حول طلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

إيران تنفي طلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي، الأربعاء، أنه لم يجري اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة الماضية أو طلب إجراء مفاوضات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال وزير الخارجية إن طهران لا تزال على اتصال بالدول الوسيطة التي "تجري مشاورات".

إرسال أسطول بحري نحو إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "أسطولا حربيا" أميركيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين، وصول مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتدخل على خلفية الاحتجاجات في إيران، في حين حذّرت طهران من أنها مستعدة للرد على أي هجوم أميركي.

وسبق أن هدد ترامب بالتدخل عسكريا، قائلا الأسبوع الماضي إن واشنطن سترسل "أسطولا ضخما... تحسبا لأي طارئ".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في أن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والسفن المرافقة لها "منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".