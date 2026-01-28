مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن: المعروض يكفي الأسواق ولا يوجد نقص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:30 مساءً - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول ارتفاع أسعار الدواجن بدعوى نقص المعروض، مؤكدًا أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا من الدواجن بمختلف أنواعها.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إنتاج "الكتاكيت" من الأمهات هذا العام يفوق مستويات العام الماضي، بالإضافة إلى توفر كميات كبيرة من الجدود وكتاكيت التسمين وبيض المائدة، إلى جانب مخزون استراتيجي من الدواجن المجمدة في ثلاجات المجازر، ما يضمن استقرار الأسواق.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقت ويعود لتزامنه مع المواسم الاجتماعية والدينية التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية أقل بنسبة 20% من مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إنتاج الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت الوزارة أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لقوانين العرض والطلب، نظرًا لطبيعة السلعة الحية التي تباع عند أعمار محددة ولا تقبل التخزين، موضحة أن هناك أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة تعمل في الإنتاج الداجني على مستوى الجمهورية.