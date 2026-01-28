اطّلع على مجانًا.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد بتروجيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:29 مساءً - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

ويستضيف الزمالك فريق بتروجيت في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، حيث يسعى الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق بتروجيت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وبتروجيت، اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت، وتحديدًا قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

أين تشاهد مجانًا مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق «أون سبورت» على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.