الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:29 مساءً - يترقب آلاف الطلاب وأولياء أمورهم لحظة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فقد انتهت أعمال التصحيح والمراجعة داخل المعاهد، وأصبحت النتيجة على وشك الاعتماد الرسمي من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن النتيجة ستُعتمد قريبًا من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني ليتمكن الجميع من متابعة الأداء الدراسي واتخاذ الخطوات اللازمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يُمكن الاطلاع على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الإجراءات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

النقر على قسم خدمات الأزهر الشريف.

اختيار بند نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026.

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

كتابة رقم الجلوس بدقة.

الضغط على زر الاستعلام لعرض الدرجات فوراً.

توزيع درجات المواد في الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يُحسب المجموع الكلي بناءً على الآتي:

أصول الدين: 100 درجة

اللغة العربية: 100 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الفقه: 50 درجة

القرآن الكريم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

العلوم: 40 درجة

اللغة الأجنبية: 40 درجة

نصائح لتجنب المشكلات أثناء الاستعلام