إعلان رسمي.. نادي العلا السعودي يطلب ضم نجم فلامينغو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:29 مساءً - تقدم نادي العلا السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو -لاعب فلامينغو- وجاء هذا العرض في إطار سعي النادي لتقوية خطوطه الهجومية قبل إسدال الستار على الموسم الحالي.

هل يرحل ديلغادو عن فلامينغو قبل نهاية الموسم؟

أعلن نادي العلا السعودي تقديم عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو، جناح فريق فلامينغو، حيث يُعتبر ديلغادو واحد من أقوى المرشحين للانتقال إذا نجحت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي.

لذلك يدرس فلامينغو الوضع بعناية، مع وجود رغبة محتملة في تلبية طلب اللاعب بالانتقال إذا كانت الصفقة مرضية للطرفين.

مفاوضات صفقة ديلغادو مع نادي العلا

تجري الاتصالات حاليًا بين الطرفين لتحديد التفاصيل المالية والشروط النهائية، حيث يسعى النادي السعودي إلى إغلاق الصفقة سريعًا، بينما ينتظر اللاعب وناديه نتيجة هذه الحوارات لاتخاذ القرار المناسب في فترة الانتقالات الجارية.