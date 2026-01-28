لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد فرانكفورت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 03:29 مساءً - يحل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفًا على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "دويتشه بنك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة ضمن ليلة كروية تاريخية تشهد إقامة 18 مباراة في توقيت واحد لحسم بطاقات التأهل المباشر لدور الـ16 وملحق التأهل.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لتعزيز مركزهما في جدول الترتيب العام، حيث يسعى توتنهام لتأكيد تفوقه التاريخي، بينما يتسلح فرانكفورت بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة توتنهام ضد فرانكفورت

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد فرانكفورت

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة.

بطاقة مباراة توتنهام ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا