الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الأربعاء

ويتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.

من ناحية ثانية، قرر مجلس الامن الدولي، الليلة الماضية، انهاء مهام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحديدة في نهاية آذار المقبل.

وتضمن قرار المجلس الذي حمل الرقم (2813) تمديدا للبعثة لفترة نهائية لمدة شهرين حتى 31 آذار 2026.

وأوضح المجلس انه و"خلال هذه الفترة ستقوم البعثة بالسحب والفعّال والآمن للقوات، بما في ذلك وقف عملياتها، والتخطيط والتحضير اللازمين لنقل أي وظائف متبقية إلى مكتب المبعوث الخاص، وسحب أفراد وموارد البعثة الاممية والتخلص من الوجود الدائم في الحديدة".