الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن اختيار الرئيس الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأوضح أن هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن الوقت مناسب لذلك. ترامب كذلك استعرض بعض التعديلات الممكنة في الرسوم الجمركية، معتبرا أنها قد تكون أكثر شدة، لكنه أكد على التيسير الحالي في هذا الصدد. وذكر أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة تواصل انخفاضها بشكل ملحوظ، مع تأكيده على الوضع الإيجابي للاقتصاد الأمريكي.

ترامب يؤكد عبر تصريحاته أنه سيكشف عن اسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الأسبوع المقبل

الرسوم الجمركية والتيسير الاقتصادي

أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية يجب أن تُعيد تقييمها خلال المرحلة المقبلة، حيث يمكن أن تكون أكثر صرامة، لكنه رأى أن التيسير الحالي قد يكون جزئيًا. تلك التصريحات تعكس اتجاه الإدارة نحو تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

انخفاض أسعار الطاقة

تحدث ترامب عن انخفاض أسعار الطاقة في البلاد، مؤكدًا أن هذه الانخفاضات محورية في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. التقارير تعزز فكرة أن السوق الأمريكية تستعد لمواكبة تغيرات إيجابية في مستويات الأسعار، مما ينعكس بشكل مباشر على القوى الشرائية للمستهلكين.

التركيز على الاقتصاد الأمريكي

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح، مشترطًا ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لدعم هذا الاتجاه. هذا التأكيد يأتي في وقت حساس يحتاج فيه السوق إلى مزيد من الاستقرار والنمو.

استشراف المستقبل

تتجه الأنظار حاليًا إلى المزيد من القرارات التي سيعلن عنها ترامب بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية، خاصة مع قرب الإعلان عن اسم الرئيس الجديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي. تلك الخطوات قد تُشكل مصير الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة وتحدد مساراته.