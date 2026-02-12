الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الخارجية الإندونيسية الخميس، إن الرئيس برابوو سوبيانتو سيحضر الاجتماع الأول لقادة مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمقرر عقده في الولايات المتحدة يوم 19 شباط.

الرئيس الإندونيسي سيحضر اجتماع مجلس السلام في 19 شباط

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاتشيلا أن برابوو سيستغل مجلس السلام للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزيز إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام مستدام لفلسطين قائم على حل الدولتين.

وقالت الحكومة الإندونيسية إنه من المتوقع أيضا أن يوقّع برابوو اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة خلال الزيارة.